800 млн грн вже видано до початку літа за програмою «теплих кредитів»! Суспільство | 04-06-2019, 11:28 0 105 Із прогнозованих у 2019 році 1,1 млрд грн на енергоефективні заходи за програмою «теплих кредитів» сім’ями залучено вже майже 800 млн грн.



Як бачимо, програма користується популярністю, кошти швидко освоюються.



Загалом, за підсумками травня сім’ї залучили близько 300 млн грн «теплих кредитів» для термомодернізації будинків, зокрема:



- понад 145 млн грн – для ОСББ, що в 1,5 рази більше ніж у попередньому місяці;



- майже 140 млн грн – на утеплення приватних будинків, що майже вдвічі менше, ніж у квітні місяці, у зв’язку із вичерпанням бюджетного співфінансування за даним напрямом;



- близько 10 млн грн – на твердопаливні котли.



Враховуючи таку динаміку попиту, деякі банки вже завершили збирати заявки на кредитування.



Водночас звертаємо увагу, що ще можна звернутися по «теплий кредит» для ОСББ до Укргазбанку та Ощадбанку, а також для фізичних осіб – до Укрексимбанку.



Також охочі можуть скористатися місцевими програмами здешевлення «теплих кредитів» (http://saee.gov.ua/uk/programs/map). Це непогана нагода отримати подвійну, а то й потрійну допомогу на енергоефективні заходи.



Загалом, протягом весни 2019 року понад 80 тис родин стали учасниками Урядової програми, крім того участь у ній взяли 810 ОСББ.