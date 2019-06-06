Розпочався четвертий сезон «Кіно в парку з KredoBank» Суспільство | 04-06-2019, 11:11 0 99

1 червня 2019 року розпочався черговий, четвертий сезон кінопоказів «Кіно в парку з KredoBank», який був започаткований у 2016 році «Кредобанком» спільно з Парком Культури та відпочинку ім. Богдана Хмельницького. Перший кінопоказ розпочався з аншлагу – понад 600 глядачів подивилися мультфільм «Ріо-2».

Як і в попередні сезони, кінопокази відбуватимуться на галявині перед головним входом у Парк культури у Львові (з вул. Вітовського) кожної п’ятниці, суботи та неділі. Кінопокази відбуваються у партнерстві з міським кінотеатром «Львівський кіноцентр» та Парком культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького. У п’ятницю та суботу львів’яни та гості міста зможуть насолоджуватись шедеврами польського українського та світового кінематографу, а фільм для показу в неділю традиційно обиратимуть самі глядачі – через онлайн-голосування на сторінці проекту в мережі Facebook. Кожен, хто голосує за вибір фільму, автоматично стає учасником розіграшу подарунка від «Кредобанку», який вручається щонеділі перед початком кінопоказу переможцю, що буде присутній на сеансі.

«Ми раді вже четвертий рік підтримувати яскравий проект «Кіно в парку з KredoBank», який здобув серйозну популярність у Львові та за межами міста і вже став одною з візитівок літнього Львова. Запрошуємо всіх на безкоштовні перегляди просто неба та бажаємо глядачам отримати насолоду від перегляду та чудово провести літо.». – говорить перший заступник Голови Правління ПАТ «Кредобанк» Єжи Яцек Шугаєв.



Вхід на всі кіносеанси у «Кіно в парку з KredoBank» – безкоштовний. У сезоні 2019 року покази триватимуть до завершення теплих днів.

