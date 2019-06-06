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| Газета №35 (55) / 2014
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Товари, на які встановлено спецмито із 1 серпня
|Суспільство | 04-06-2019, 10:06
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|15 травня уряд ухвалив ініційоване Міністерством економічного розвитку і торгівлі України рішення про застосування спеціального мита на всі товари походженням з Російської Федерації. Виняток становлять чутливий імпорт, такий як вугілля, кокс, бензин, скраплений газ та фармацевтична продукція.
Відтак, з 1 серпня 2019 року під час ввезення на митну територію України товарів походженням з Російської Федерації незалежно від інших видів мита запроваджується спеціальне мито у відсотках до митної вартості товарів за визначеними ставками.
Сплачене спеціальне мито акумулюватиметься у спеціальному фонді Державного бюджету України та використовуватиметься для фінансування заходів з імпортозаміщення
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