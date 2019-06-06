У вівторок Україну накриють грози і град Суспільство | 04-06-2019, 09:35 0 88

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов по всій території України 4 червня.



Про це повідомляє сайт служби.



"За даними Укргідрометцентру, 4 червня в більшості областей грози, вдень у центральних та південних областях подекуди град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.