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«Червоноград читає»: у місті відбулась друга книжкова толока
|Суспільство | 03-06-2019, 17:35
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|Учора, 2 червня у м. Червоноград відбувся літературно-мистецький книжковий ярмарок «Червоноград читає». Для відвідувачів заходу були представлені книги провідних загальноукраїнських та регіональних видавництв.
Охочі могли долучитись до інтелектуальних дискусій, поспілкуватися із письменниками, а також взяти участь у безпрограшній книжковій лотереї.
Окрім того, у межах книжкової толоки «Червоноград читає» відбулись дитячі майстер-класи, конкурси, розваги.
Основною ідеєю заходу була промоції і популяризації регіональної української книги, організатори поставили, і успішно реалізували, завдання донести до відвідувачів думку, що незважаючи на різноманіття сучасних розваг які пропонує нам сьогодення книга залишається актуальним і модним трендом та основним джерелом знань.
Організаторами заходу виступили департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА, ГО «Книжкова толока», Червоноградська міська централізована бібліотечна система, Червоноградська міська рада.
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