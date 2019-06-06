«Червоноград читає»: у місті відбулась друга книжкова толока Суспільство | 03-06-2019, 17:35 0 178 Учора, 2 червня у м. Червоноград відбувся літературно-мистецький книжковий ярмарок «Червоноград читає». Для відвідувачів заходу були представлені книги провідних загальноукраїнських та регіональних видавництв.



Охочі могли долучитись до інтелектуальних дискусій, поспілкуватися із письменниками, а також взяти участь у безпрограшній книжковій лотереї.

Окрім того, у межах книжкової толоки «Червоноград читає» відбулись дитячі майстер-класи, конкурси, розваги.

Основною ідеєю заходу була промоції і популяризації регіональної української книги, організатори поставили, і успішно реалізували, завдання донести до відвідувачів думку, що незважаючи на різноманіття сучасних розваг які пропонує нам сьогодення книга залишається актуальним і модним трендом та основним джерелом знань.

Організаторами заходу виступили департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА, ГО «Книжкова толока», Червоноградська міська централізована бібліотечна система, Червоноградська міська рада.

