ДП "Бібрський лісгосп": вихованцям дитячого садочка розповіли про ліс та правила поведінки в ньому Суспільство | 03-06-2019, 17:07 0 132



Наближаються літні канікули, час прогулянок та відпочинку на природі. Школярі та молодші діточки не можуть дочекатись, коли вони вже підуть чи поїдуть до лісу. Однак не всі знають, як поводитись в лісі. Щоб навчити діток як поводити себе в лісі інженер охорони праці Бібрського лісгоспу Пилипів Марія відвідала навчальний дошкільний заклад № 183 міста Львова, де провела інтерактивне заняття з дітьми.

Спілкуючись з малечею вона розказала чому не можна кричати в лісі, що брати з собою на пікнік, які гриби і ягоди можна збирати, що за птахи та звірі живуть в лісі. Особливу увагу було наголошено на те, щоб добре поводитись в лісі, не ламати дерев, не смітити, бути обережним і не палити вогонь в недозволених місцях.

На плакатах показали і розказали як виникає лісова пожежа і як себе поводити при її виникненні, що треба, щоб не допустити пожежі. Загалом дітей навчили, що ліси треба берегти і охороняти їхніх мешканців. Керівництво дошкільного закладу щиро подякувало Марії Пилипів за цікаве інтерактивне заняття. Надіємось, що діти тепер будуть знати, як відповідально і безпечно відпочивати в лісі.



