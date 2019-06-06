|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
З початку року в Україні потонули понад 270 людей - ДСНС
|Суспільство | 03-06-2019, 09:06
| 0 127
|
В Україні з початку року на водоймах загинуло 274 людини, серед них 25 дітей.
Про це 2 червня заявили у прес-службі ДСНС.
"Найпоширенішою причиною утоплення є саме недотримання правил безпечної поведінки. Зокрема, це купання у необладнаних для цього місцях та переоцінка власних можливостей", - підкреслили у відомстві.
За даними ДСНС, лише упродовж 30 травня загинули 5 осіб.
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій закликали дотримуватись елементарних правил безпеки, зокрема: відпочивати та купатися лише на спеціально обладнаних пляжах, ніколи не пірнати у незнайомих місцях, не лишати дітей без нагляду та не дозволяти їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки.
Також у відомстві закликають не запливати далеко та ніколи не плавати наодинці, особливо, якщо не впевнений у своїх силах; не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння; не виходити у плавання на човнах при сильних поривах вітру.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Грибовицьке сміттєзвалище готують до початку дегазації та комплексної рекультивації...
|05-06-2019, 19:51
| >>>
|«ЛОДА отримала відповідь від СБУ, але проект рекультивації Грибовицького полігону досі на погодила», — Вадим Ноздря...
|05-06-2019, 19:47
| >>>
|Батьки, котрі отримали повідомлення про зарахування дитини в садок, до 16 липня повинні подати документи...
|05-06-2019, 19:46
| >>>
|Виконком прийняв низку рішень у сфері містобудування...
|05-06-2019, 17:26
| >>>
|Львів допоможе Бурштину провести заміри якості води і повітря...
|05-06-2019, 17:24
| >>>
|Місто напрацює механізм надання 40 млн грн субвенції для обласної ради за приміщення для Центру Опіки Сиріт...
|05-06-2019, 17:21
| >>>
|Для зустрічей з відвідувачами у міській Ратуші передбачили спеціально обладнані кабінети...
|05-06-2019, 17:20
| >>>
|