Львівські прокурори відвідали діток з особливими потребами у Великому Любіні Суспільство | 31-05-2019, 19:38 0 659 Міжнародний день захисту дітей – це не лише свято для дітей, а й день, який привертає увагу всього суспільства до проблем забезпечення благополуччя дітей.



На жаль, багато з них опиняється без батьківського піклування, інші ж борються із різними захворюваннями.



Вже не вперше львівські прокурори відвідують дітей та дарують таку необхідну турботу і увагу.



Цього разу прокурори завітали до Великолюбінського навчально-реабілітаційного центру в Городоцькому районі, де виховується майже 50 дітей віком від 7 до 17 років та потребують корекції розумового розвитку.



Для деяких із них сьогодні, 31 травня 2019 року, пролунав останній дзвоник і вони готуються до дорослого життя.



У подарунок діти отримали спортивне знаряддя, конструктори, набори для творчості і малювання. Не обійшлося і без солодощів. Крім цього, від колективу прокуратури області школі подаровано найнеобхідніше з побутової техніки.



Представники керівництва прокуратури області побажали вихованцям центру щасливого майбутнього, доброго здоров’я і успіхів в усіх починаннях!