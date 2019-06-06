До уваги громадян та суб’єктів ЗЕД! Суспільство | 31-05-2019, 16:16 0 158 Із 1 червня 2019 року через виконання робіт щодо реконструкції напрямку для легкових транспортних засобів у пункті пропуску «Вишнє Нємецьке» буде обмежено процес оформлення в обох напрямках. Орієнтовний час закінчення робіт з реконструкції – кінець жовтня 2019 року.

Для проведення підготовчих заходів з 23 травня 2019 року автобуси проходять оформлення на вантажному напрямку пункту пропуску «Вишнє Нємецьке». Словацькою стороною звертається увага, що під час проведення робіт реконструкції є передумови до зростання часу очікування на митному посту «Ужгород – Вишнє Нємецьке»».

З метою уникнення черг, просимо взяти до уваги вказану інформацію та, за можливістю, планувати перетин митного кордону через інші пункти пропуску зони діяльності Закарпатської митниці ДФС чи інших митниць.

