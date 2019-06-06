До відома платників податків! Суспільство | 30-05-2019, 20:51 0 157 В ГУ ДФС у Закарпатській області повідомляють, що відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.04.2019 №182 «Про внесення змін до наказу МФУ від 14 січня 2019 року №11» Державною казначейською службою України відкриті нові рахунки по наступних платежах:

«22013100» – Плата за ліцензії на виробництво пального;

«22013200» – Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним;

«22013300» – Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним;

«22013400» – Плата за ліцензії на право зберігання пального.

Звертаємо увагу, що зарахування плати за ліцензії на нові рахунки розпочалось з 15.05.2019 року.

Нові бюджетні рахунки, розміщені на офіційному суб-сайті «Територіальні органи ДФС у Закарпатській області» єдиного веб-порталу ДФС України в розділі «Бюджетні рахунки» (http://zak.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/) та в центрах обслуговування платників податків.

