На Львівщині стартувала VI Міжнародна конференція «Колтюбинг. ГРП. Бурові сервіси. Геофізика» Суспільство | 30-05-2019, 13:27 0 128 Сьогодні, 30 травня, у Львівському будинку вчених стартувала VI Міжнародна конференція «Колтюбинг. ГРП. Бурові сервіси. Геофізика». Захід об’єднав представників наукового середовища, приватних та державних підприємств нафтогазової галузі України та світу, серед яких українські та зарубіжні сервісні й видобувні компанії Канади, США, Польщі, Чехії, Румунії, Білорусі.

Привітав учасників заходу заступник голови Львівської ОДА Роман Филипів.

«У нас на Львівщині привабливе інвестиційне середовище, адже у нас є Служба інвестора і ми супроводжуємо інвестиційні проекти від прийняття рішення і аж до здачі в експлуатацію того чи іншого об’єкта. Ця система розповсюджена таким чином, що є проекти масштабні, які адмініструються і супроводжуються відповідним підрозділом в обласній державній адміністрації, а є проекти, які супроводжуються в РДА, на рівні міст обласного значення. І значна частина з них, це ті проекти, які реалізуються і пов’язані з альтернативною енергетикою, родовищами і т.д. Хочу виділити три основні акценти в межах цієї конференції. Це технології, технічне забезпечення, пов’язане з наукою, науковими розробками, освітою і ми повинні застосовувати ті технології, які використовуються в провідних країнах. Друге – це інвестиційне середовище Львівщини, яка залишається стабільно скерованою та направленою в сторону підтримки інвестора, а також ми б хотіли, щоб на Львівщині розвивався не лише нафтогазовидобуток, але й компанії, які виробляють відповідне обладнання для цього. Сподіваюсь, що конференція буде конструктивною і ми вийдемо звідси з новими ідеями і новими інвестиційними проектами», - зазначив Роман Филипів.

В межах дводенного семінару проведуть низку конференційних сесій та воркшопів, присвячених тематиці сучасних технологій буріння та інтенсифікації, а також правових, економічних та політичних умов діяльності галузі в Україні.

Серед секцій першого дня – стратегія розвитку нафтосервісного ринку, скероване буріння, інтенсифікація,снаббінг, ГРП. В межах другого дня розглянуть питання геології та розвідки.

Конференція триватиме до 31 травня.

