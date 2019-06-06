Усіх охочих запрошують долучатись до проектів міжнародної організації AIESEC Суспільство | 30-05-2019, 13:25 0 96 Улітку на Львівщину завітають більше 200 іноземних волонтерів і презентують три масштабні проекти.

Про це повідомили сьогодні під час брифінгу.

“Перший проект – “Приймаюча сім’я”, ми закликаємо сім’ї зі Львова та області прийняти волонтерів, які володіють іноземною мовою та знанням культури Італії, Мексики, Бразилії тощо. Це хороша можливість розвинути мови, які вас цікавлять та ознайомитись з культурою інших країн”, – розповів віце-президент з партнерського розвитку Тарас Паславський.

За його словами, не менш цікавим проектом є “Розвиваємо Україну разом» у Львівській області.

“Цей проект передбачає розвиток громад області. Волонтери приїдуть на один тиждень у кожне місто Львівщини і працюватимуть над його популяризацією. Писатимуть статті, фотографуватимуть та працюватимуть в органах державної влади”, - підкреслив Тарас Паславський.

17 червня стартує третій проект «Language School», у межах якого на Львівщину завітає 25 іноземців, які навчатимуть англійської мови .

“Волонтери з Єгипту, Тунісу, Алжиру, Італії, Мексики приїжджають для того, щоб викладати українцям іноземну мову у формі неформальної освіти. Відтак, долучитись можуть діти від 15 років та молодь до 30 років. Цей проект – хороша можливість розвинути іноземну мову”, - зазначила віце-президент з волонтерських стажувань Ярослава Скорбач.

30 червня у парку “На Валах” волонтери презентують особливості культури свої країн.

“Ми маємо багато можливостей від громадської організації AIESEC. Важливо, щоб ці можливості не затримувались у великому місці, але, щоб ми розповсюдили та масштабували проекти в області. Отож, кожен може зустріти міжнародних волонтерів і не втратити нагоди розвитку локальних місць з допомогою міжнародного досвіду”, – зазначила начальник відділу молодіжної політики департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА Софія Курман.

