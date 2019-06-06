Близько 405 млн грн акцизного податку надійшло до бюджетів з початку року від платників податків Львівщини Суспільство | 30-05-2019, 13:23 0 91 Як повідомили в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДФС у Львівській області платниками податків протягом січня-квітня 2019 року сплачено 405,4 млн. грн. акцизного податку.

Так, з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів від платників, які знаходяться на обліку в ГУ ДФС у Львівській області, у січні-квітні 2019 року надійшло близько 322,8 млн.грн. Зокрема, у квітні 2019 року до загального фонду державного бюджету надійшло 81,7 млн. гривень.

У січні-квітні 2019 року до місцевих бюджетів Львівщини надійшло близько 82,6 млн. грн. акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. У квітні 2019 року ‒ 20,7 млн. гривень.

Завдяки вжитим управлінням контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів заходів щодо детінізації ринку підакцизних товарів у Львівській області до бюджету за чотири місяці 2019 року надійшло 655,9 тис.гривень. З метою скорочення тіньового обігу підакцизних товарів з початку року проведено 260 фактичних перевірок діяльності суб’єктів господарювання, за результатами яких донараховано 1 862,2 тис.гривень.

