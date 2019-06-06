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Мешканці, які отримують субсидію, мають упродовж 30 днів повідомити про обставини, які впливають на право отримання субсидії та її розмір

Суспільство | 30-05-2019, 11:52Коментарів: 0 0 Переглядів: 113 113    
Мешканці, які отримують субсидію, мають упродовж 30 днів повідомити про обставини, які впливають на право отримання субсидії та її розмір
У Львові з 1 травня 2019 року житлову субсидію призначено 16 631 сім’ї, з яких 16 464 — отримують її готівкою. Управління соціального захисту Львівської міської ради нагадує, що громадяни, яким призначено житлову субсидію, зобов’язані протягом 30 календарних днів проінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про обставини для перерахунку призначеної житлової субсидії.
А це, зокрема, такі обставини:

зміна складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства (орендар, внутрішньо переміщена особа — членів домогосподарства, які фактично проживають в житловому приміщенні (будинку), їх соціального статусу;
зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;
зміна переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;
зміна переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;
зміна управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання; настання умов, зазначених у підпунктах 2 і 4 пункту 6 цього Положення (пп.2 п. 6 — у володінні транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менше п’яти років; пп.4 п. 6 — купівля або набуття права власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб (механізм), оплата послуг (крім медичних, освітніх), будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку на суму, яка на дату купівлі, оплати, набуття права власності в інший законний спосіб перевищує 50 тис. гривень).

У разі зміни складу зареєстрованих (фактично проживаючих) у житловому приміщенні (будинку) осіб, складу сім’ї члена домогосподарства, подаються нові заява та декларація.

На виконання вимог Положення, за рішенням комісії надання раніше призначеної житлової субсидії припиняється, зокрема, коли громадянин не повідомив структурному підрозділу з питань соціального захисту населення про обставини, зазначені у пункті 16 цього Положення, протягом 30 календарних днів з дня їх виникнення.

Надання житлової субсидії у зазначених випадках припиняється з місяця, наступного за місяцем, в якому їх виявлено. У таких випадках житлову субсидію після подання нових заяви та декларації може бути призначено лише на наступний опалювальний (неопалювальний) сезон за рішенням комісії.

Нагадаємо, житлова субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, і розраховується: на неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 вересня; на опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня.

Важливо! У разі подання заяви про призначення житлової субсидії протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону, житлова субсидія призначається з початку такого сезону.

Таким чином, якщо громадяни не змогли звернутися за призначенням житлової субсидії протягом травня, житлова субсидія може бути призначена з початку неопалювального сезону (з 01.05.2019) у разі, коли таке звернення надійде до 30.06.2019.

За отриманням інформації:

про спожиті послуги, нараховані суми за послуги, розмір заборгованості (переплати), одержувачам слід звертатися до управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг;
про операції, здійснені за обліковим записом одержувача житлової субсидії щодо перерахування коштів управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг, одержувачам слід звертатися до АТ «Ощадбанк». Інформація надається в порядку, визначеному АТ «Ощадбанк»;
з будь-яких питань, пов’язаних з призначенням житлової субсидії, одержувачам слід звертатися до районних відділів соціального захисту управління соціального захисту Львівської міської ради.

Контакти відділів соціального захисту районів міста Львова

Галицький:
тел.: 261−44−50

Залізничний:
тел.: 295−82−28

Личаківський:
тел.: 254−62−89

Сихівський:
тел.: 254−64−80

Франківський:
тел.: 237−50−81

Шевченківський:
тел.: 252−28−40

Прийом громадян у «Єдиних приймальнях» районних відділів соціального захисту проводиться: понеділок — з 13 до 19 год.; вівторок-четвер — з 08 до 19 год.

Записатись на прийом в «Єдину приймальню» в режимі он-лайн та дізнатись більше інформації про різні види допомог можна на сайті «Львів соціальний»: http://social.lviv.ua
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