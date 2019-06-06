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На знак скорботи за загиблими військовими на вежі міської Ратуші приспустили прапор
|Суспільство | 30-05-2019, 11:50
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Львів сумує та співчуває. Стало відомо, що вчора, 29 травня, о 23.27 год. під час навчально-тренувального польоту на Рівненщині розбився вертоліт Мі-8. Унаслідок загинули чотири члени екіпажу, серед них — командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України (м. Броди Львівської області).
Громада міста Львова висловлює співчуття всім рідним та близьким військових. На знак скорботи за загиблими на вежі міської Ратуші м. Львова приспустили прапор.
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