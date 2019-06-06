Стали відомі імена загиблих під час катастрофи військового вертольота Суспільство | 30-05-2019, 11:20 0 151 У Сухопутних військах Збройних сил України повідомили імена чотирьох військовослужбовців, які загинули під час катастрофи вертольота на Рівненщині.



Про це повідомляє прес-служба Сухопутних військ у Facebook.



Зазначається, що загинули:



- командир екіпажу – командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України (м. Броди Львівської області) полковник Мазепа Ігор Ярославович;



- льотчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерійович;



- бортовий авіаційний технік-інструктор капітан Романюк Василь Миронович;



- бортовий авіаційний технік старший лейтенант Дацюк Павло Юрійович.



Повідомляється, що на місці падіння гелікоптера працює комісія.



Нагадаємо:



У Рівненській області пізно ввечері 29 травня під час навчально-тренувального польоту впав вертоліт МІ-8 Сухопутних військ Збройних Сил України. Чотири члени екіпажу загинули.

Президент України Володимир Зеленський у Twitter повідомив, що доручив Головнокомандувачу ЗСУ генералу Хомчаку взяти розслідування обставин трагедії під особистий контроль.

