У Будапешті затонув туристичний човен: 7 загиблих, 19 зникли безвісти Суспільство | 30-05-2019, 09:46 0 100

У Будапешті внаслідок аварії туристичного човна загинули сім туристів з Південної Кореї, ще 19 зникли безвісти.



Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 444.hu.



На човні загалом перебували 33 корейських туристи та два угорських члени екіпажу.

Екскурсійний човен під назвою "Hableany" ("Русалка") мав дві палуби та міг вмістити до 45 осіб для екскурсій.



Близько 21:00 у середу човен затонув після того, як у нього врізалося інше судно. У момент зіткнення "Русалка" стояла на якорі неподалік від моста Маргіт через Дунай.

Аварія сталася під час поганої погоди, йшов сильний дощ і на річці були високі хвилі.



Повідомляється, що туристичний човен зіштовхнувся з великим кораблем довжиною близько 130 метрів і дуже швидко затонув.

Сім людей були врятовані, триває пошук 19 зниклих людей.