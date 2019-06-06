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Саакашвілі розповів про випадкову зустріч із Порошенком після депортації: Думали, я його покусаю
|Суспільство | 30-05-2019, 09:35
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Колишній президент Грузії і екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі, якого у період президентства Петра Порошенка позбавили громадянства та видворили з України, випадково зустрівся з ним в ЄС на з'їзді Європейської народної партії.
Про це Саакашвілі розповів в ефірі телеканалу "НАШ", передає LIGA.net.
"Дуже близько, прямо обличчями зіткнулися. Знаєте, що я зробив? Просто пройшов повз. Охорона думала, що я його зараз покусаю - вони розгубилися, зайняли периметр... А я просто пройшов", - сказав екс-президент Грузії.
Не уточнюється, коли саме це сталося, ймовірно, на 25-му з'їзді Європейської народної партії у листопаді.
Саакашвілі заявив, що у нього є "особиста причина бути на нього злим, але нема особистих образ", та додав, що йому нецікава помста Порошенкові.
Нагадаємо:
Колишній президент Грузії і екс-губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі після повернення в Україну сказав, що його не цікавлять політичні посади.
Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року, йому заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року.
28 травня президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув громадянство екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.
Саакашвілі подякував Зеленському за указ про відновлення його громадянства України.
29 травня Саакашвілі повернувся до України.
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