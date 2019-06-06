Ведення лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва в лісах Львівського ОУЛМГ Суспільство | 29-05-2019, 22:46 0 240







Колегія відбулась за участі завідувача кафедри лісівництва Національного лісотехнічного університету України Криницького Г.Т. - наукового куратора проведення рубок переформування у Львівській області.

У своєму виступі доктор біологічних наук, проф. НЛТУ України Криницький Г.Т. розповів про перспективи ведення лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва, оскільки це є вимогою часу. Використання у лісогосподарській практиці вибіркових і поступових систем рубань лісу із удосконаленими технологіями лісозаготівель сприяє формуванню природних лісів, підвищенню їхньої біологічної стійкості та посиленню захисних властивостей, забезпечує безперервне лісокористування, а також перехід в управлінні лісами на засади сталого розвитку.

Для кращого розуміння рубок переформування, в рамках угоди про співпрацю між НЛТУ України і Львівським ОУЛМГ, у 2018 році фахівці лісового господарства пройшли курси підвищення кваліфікації в НЛТУ України за навчальною програмою «Наближене до природи лісівництво та інформаційні системи в лісовому господарстві».

Учасники колегії ознайомились з інформацією про проведення рубок переформування у підприємствах Львівського ОУЛМГ. Перший заступник начальника управління – головний лісничий Ярослав Целень повідомив, що рубки переформування деревостанів проведено лісогосподарськими підприємствами у 2018 році на загальній площі 756 га. Найбільше використовують рубки переформування ДП «Стрийський лісгосп» - 283 га, ДП «Львівський лісгосп» - 315 га, ДП «Сколівський лісгосп» - 61 га і ДП «Старосамбірське ЛМГ» - 67 га. Вибіркові та поступові рубки головного користування у 2018 році лісогосподарські підприємства провели на площі 844 га або 38 % від загальної площі рубок головного користування.

Про дотримання нормативно правових актів з ведення лісового господарства при здійсненні рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів колегію поінформував начальник відділу лісового господарства Львівського ОУЛМГ Валерій Арманаш. Він повідомив, що на виконання рішення Львівської обласної ради від 27.09.2016 № 249 обласним управлінням спільно з Національним лісотехнічним університетом України підготовлено пропозиції щодо внесення змін до Законів України та Правил рубок, які б спростили використання вибіркових способів рубань лісу.

Досвідом проведення рубок переформування поділився директор ДП «Стрийське лісове господарство» Павлів Р.Й. Він наголосив, що рубки переформування є найбільш перспективними і одними із основних способів формування різновікових складних насаджень, які будуть більш стійкими до кліматичних змін.

Основними проблемами, які не дозволяють підприємствам повноцінно проводити рубки переформування в деревостанах є:

- недосконалість нормативної бази;

- необхідність зміни світогляду таксаторів та лісівників-практиків щодо переходу від суцільних рубок до використання вибіркових систем рубань лісу, в тому числі проектування і проведення рубок переформування деревостанів.

У другій частині виїзної колегії учасники відвідали науково-виробничий стаціонар (Моршинський), а також інші ділянки, на яких були проведені рубки переформування у Задеревацькому та Лисовицькому лісництвах, де ознайомилися з способами переформування мішаних одновікових деревостанів у різновікові, багатоярусні, наближені до природи на основі природного поновлення.

Начальник Львівського ОУЛМГ Анатолій Дейнека наголосив, що перехід на вибіркові і поступові системи рубань є пріоритетним завданням лісівників Львівщини. Звернув увагу при проведенні базового лісовпорядкування максимально проектувати рубки головного користування та рубки формування і оздоровлення лісів з використанням вибіркових та поступових способів рубань лісу. Запропонував поступово відмовлятися від суцільних рубань лісу і переходити до використання вибіркових способів рубок заготівлі деревини.

Колегією прийнято рішення спільно з Національним лісотехнічним університетом України продовжити роботи на діючих науково-виробничих стаціонарах та закласти нові для проведення рубок переформування в лісах Львівського ОУЛМГ.



P.S. Рубки переформування – комплексні рубки, спрямовані на поступове перетворення одновікових чистих у різновікові мішані багатоярусні лісові насадження. Вони проводяться в усіх категоріях лісів та вікових групах деревостанів і поєднують одночасне вирубування окремих дерев або їх груп і сприяння природному лісовідновленню за умови безперервного існування лісу.

