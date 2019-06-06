Зеленський: Настане день, коли українські військові будуть лише миротворцями Суспільство | 29-05-2019, 10:04 0 102 Президент Володимир Зеленський привітав членів українських миротворчих місій із Міжнародним днем миротворця.



"За роки незалежності українські військові взяли участь у всіх важливих місіях із встановлення миру", – написав він у Facebook у середу зранку.



За словами президента, "досвід багатьох наших миротворців став надважливим у той час, коли довелося захищати мир у власній країні"..



"Ми пам’ятаємо тих синів і дочок України, які загинули, рятуючи мирне населення у своїй державі та за кордоном", – зазначив він.



"Україна завжди прагнула миру та безпеки для свого народу й усіх народів планети", – заявив Зеленський.



"Я твердо вірю, що настане той день, коли українські військові знову виконуватимуть лише миротворчі місії", – додав він.

