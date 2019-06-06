Уночі з вікна гуртожитку львівського коледжу випала дівчина, яка була в стані алкогольного сп’яніння Суспільство | 29-05-2019, 09:59 0 120 У міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення повідомили, що 29 травня о 01.43 год з вікна 7-го поверху гуртожитку Львівського коледжу будівництва, архітектури та дизайну (вул. Зелена, 105, Личаківський район) випала дівчина, 2004 р. н. (проживає у м. Виноградів). Дівчина була в стані алкогольного сп’яніння.



Її з діагнозом перелом кісток тазу, відкритий перелом гомілково-ступневого суглобу, доправлено у 8 міську клінічну лікарню.



Обставини події з’ясовують.