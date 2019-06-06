В "Ощадбанку" назвали три способи стягнення 1,3 мільярда доларів з Росії Суспільство | 29-05-2019, 09:55 0 110

Рішення міжнародного інвестиційного арбітражного суду у спорі між Ощадбанком та Росією, яке було прийняте в Парижі, може бути примусово виконано у 154 іноземних державах.



Про це йдеться у відповіді прес-служби Ощадбанку на запит ЕП.



Зазначається, що згідно з міжнародним правом існує чимало різних механізмів приведення у виконання рішень міжнародних судових інституцій.



Зокрема, примусове виконання можливе за рахунок державної власності Росії.



"За загальним правилом, майно, що належить державі, захищене спеціальним імунітетом і внаслідок такого імунітету на майно не може бути звернуто стягнення. В той же час, якщо державна власність використовується з комерційною метою, імунітет такій власності не надається", - повідомили в Ощадбанку.



Відповідно, виконання рішення суду можливе лише за рахунок майна, яке є державною власністю Російської Федерації, але при цьому використовується із комерційною метою.



Примусове стягнення можливе також через "заміну кредитора".



"У тих відносинах з іноземними контрагентами, де Росія виступає кредитором, Ощадбанк може просити суд замінити Росію на себе, та вимагати від контрагентів Росії (боржників) сплати боргу саме банку", - розповіли у прес-службі фінустанови.



Третій варіант стягнення — за рахунок власності державних компаній.



"Альтернативним варіантом є звернення стягнення на майно державних компаній, яке знаходиться на території третіх держав через застосування доктрини alter ego, тобто державна компанія прирівнюється до самої країни. Реалізація такого підходу можлива в Великобританії, США, Канаді, Франції, Швеції та ряді інших країн", - заявили в "Ощаді".



Переможці суду нагадали, що Російська Федерація зобов’язана сплатити компенсацію та нараховані до дати винесення рішення проценти у розмірі близько 1,3 млрд дол та нараховані після винесення рішення проценти, які станом на 11 травня 2019 року становлять близько 16 млн доларів.



Російська Федерація не була присутня при розгляді спору й винесенні рішення і не визнає його.



"Враховуючи загальновідому практику Російської Федерації не визнавати законні рішення іноземних та арбітражних судів, добровільного виконання рішення з боку Російської Федерації навряд чи варто очікувати", - констатують в "Ощадбанку".



Більше того, Російська Федерація може ініціювати процедуру скасування винесеного арбітражного рішення.



"Оскільки була велика ймовірність, що Росія проігнорує слухання та не з’явиться, не випадково місцем слухання спору було обрано м. Париж, Франція. Суди Франції віддавна відмовляються скасовувати рішення, винесені за відсутності відповідача, якщо останнього було в належний спосіб повідомлено про різні етапи проваджень і йому було надано можливість узяти участь в арбітражі, але він нею не скористався", - розповіли у держбанку.



Міжнародні арбітражні рішення, винесені за результатами арбітражних розглядів у Франції, не можуть бути оскаржені в порядку апеляції.



У відповідності до Цивільного процесуального кодексу Франції, такі рішення можуть бути оскаржені лише шляхом подання позову про скасування рішення.



При цьому, процесуальне законодавство Франції передбачає дуже обмежену кількість підстав для скасування рішення:



арбітражний трибунал неправомірно вирішив, що справа є (або не є) підвідомчою йому;



порушення при призначенні трибуналу;



недотримання трибуналом свого мандату;



недотримання принципів належної правової процедури та справедливого судового розгляду;



коли визнання або виконання рішення буде суперечити міжнародній публічній політиці.



"Процедура скасування рішення регулюється французьким національним законодавством із врахуванням норм міжнародних конвенцій, тому є досить тривалою та складною", - йдеться у відповіді фінустанови на запит Економічної правди.



Про судовий процес та його наслідки читайте у статті: Бонжур, Москво. Як Ощадбанк може змусити Росію заплатити 1,3 мільярда



Нагадуємо:



26 листопада 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі виніс вердикт на користь Ощадбанку — стягнути з Російської Федерації збитки, які поніс банк внаслідок анексії Криму, у розмірі 1,3 млрд доларів.



Російське Мінінстерство юстиції заявило, що Російська Федерація не визнає рішення міжнародного арбітражу і не буде компенсовувати збитки Ощадбанку.



Аргумент росіян — "відсутність у арбітражу юрисдикції на розгляд позову".