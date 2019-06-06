|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
На Львівщині стався обвал на шахті, є загиблі
|Суспільство | 29-05-2019, 09:52
| 0 108
|
|У ніч на середу на шахті "Лісова" ДП "Львіввугілля" у селі Сілець Сокальського району Львівської області стався обвал породи, загинуло двоє гірників.
Про це повідомив голова Незалежної спілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, обвал трапився на горизонті 242 м.
"Під завалом опинилося два гірника. Тіло одного загиблого підняли на поверхню. Йому було лише 32 роки. Роботи з вилучення другого шахтаря продовжуються", - повідомив Волинець.
Він зазначив, що всього в шахті перебуває 69 гірників, з них на аварійній ділянці – 21 гірник. Шахта працює у штатному режимі.
Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомив, що обвал стався близько 6 ранку.
"На 06:30 вже виявлено тіло одного з чоловіків (чоловік місцевий житель 1997 року народження), іншого чоловіка 1971 року народження наразі не виявили під завалами, працюють служби. На 08:50 надійшла інформація, що і другий чоловік загинув", - пише він.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Грибовицьке сміттєзвалище готують до початку дегазації та комплексної рекультивації...
|05-06-2019, 19:51
| >>>
|«ЛОДА отримала відповідь від СБУ, але проект рекультивації Грибовицького полігону досі на погодила», — Вадим Ноздря...
|05-06-2019, 19:47
| >>>
|Батьки, котрі отримали повідомлення про зарахування дитини в садок, до 16 липня повинні подати документи...
|05-06-2019, 19:46
| >>>
|Виконком прийняв низку рішень у сфері містобудування...
|05-06-2019, 17:26
| >>>
|Львів допоможе Бурштину провести заміри якості води і повітря...
|05-06-2019, 17:24
| >>>
|Місто напрацює механізм надання 40 млн грн субвенції для обласної ради за приміщення для Центру Опіки Сиріт...
|05-06-2019, 17:21
| >>>
|Для зустрічей з відвідувачами у міській Ратуші передбачили спеціально обладнані кабінети...
|05-06-2019, 17:20
| >>>
|