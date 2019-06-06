Саакашвілі заявив, що не має політичних амбіцій Суспільство | 29-05-2019, 09:40 0 96

Екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі, якому президент України Володимир Зеленський повернув українське громадянство, заявив, що не має політичних амбіцій.



Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".



"У мене немає жодних політичних амбіцій, тому що я був вже на всіх посадах, я все бачив. Я буду дуже обережним, коли буду на щось погоджуватися. Я через це проходив, я бачив, як це виглядає, і я не рвуся ні на які посади", – сказав Саакашвілі.



Нагадаємо:



28 травня президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув громадянство екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.

Саакашвілі уже подякував Зеленському за указ про відновлення його громадянства України.

Екс-губернатор має повернутися в Україну в другій половині дня середи, 29 травня.

Прикордонники пояснили, що підстав для недопуску Саакашвілі на територію України наразі більше немає.

Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року, йому заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року.

