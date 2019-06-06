Данилюк заявив, що із ситуаційної кімнати в АП зникли сервери із секретними даними Суспільство | 29-05-2019, 09:36 0 89

Новопризначений секретар РНБО Олександр Данилюк заявляє, що із ситуаційної кімнати в Адміністрації президента зникли монітори і сервери із секретною інформацією.



Данилюк записав відео, у якому показав ці кімнати і опублікував його у Facebook.



"Це ситуативна кімната Адміністрації президента. От так вона зараз виглядає. Ще місяць тому вона виглядала абсолютно інакше. На всіх стінах були великі монитори, які приєднані до серверів", - сказав він.



За його словами, "все було знято під час зміни влади. От така вийшла цивілізована передача влади".



Він стверджує, що під час нарад дуже часто використовувалась інформація з секретних джерел.



"Інформація потрапляла через захищені канали зв’язку до цієї кімнати", - розповів секретар РНБО.



За його словами, ця секретна інформація "мала зберігатися на серверах" у кімнаті, де зараз порожньо.



"Сервери також були вивезені", - додав він і запитав "що сталося із серверами, на яких зберігалася секретна інформація?".



Водночас прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко заявив, що техніка у ситуативній кімнаті була орендована і потім повернута власнику, а також він заперечив, що на серверах була конфіденційна інформація.



"Жодної конфіденційної інформації на серверах не зберігалося, доступ до неї забезпечувався лише on line", - стверджує речник.



За його словами, кімната працювала як відображення різних джерел інформації, але ці джерела залишалися на своїх місцях у Прикордонній службі, СБУ чи податковій.



"До речі, в РНБО, де працює пан Данилюк, є ситуаційний центр, з усіма конфіденційними серверами", - додав Цеголко.



Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов також прокоментував відео Данилюка.



"Хочу підкреслити, що наведений Данилюком відеоматеріал жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації Президента України (вулиця Банкова)", - заявив Турчинов.



За його словами, головний ситуаційний центр РНБО, який знаходиться на вулиці Болбочана, та обладнання приміщень працівників РНБО "перебувають під надійною охороною та працюють в штатному режимі".



"Коли Олександр Данилюк потрапить на своє робоче місце в Апараті РНБО, він зможе в цьому переконатися", - запевнив Турчинов.



Нагадаємо:



Колишній заступник глави АП Дмитро Шимків заявляв, що після Віктора Ющенка команда Віктора Януковича повидирала всі дроти – боялись "жучків".

"Це дикість, але це реально було так – вся ця "лапша" лежала по кабінетах. І ми мусили серйозно інвестувати в телекомунікаційну мережу, кабелі, репітери і так далі. Треба було пройти всі конкурси, побудувати все за стандартами", - розказав він.

