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Волкер: США готові надати Україні летальну зброю для самозахисту
|Суспільство | 29-05-2019, 09:20
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|США готові надавати Україні летальну зброю для самозахисту як в межах ухваленого Конгресом фінансування, так і в рамках прямих закупівель самою Україною.
Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, пише Радіо Свобода.
"Україна, як і кожна інша країна у світі, має право на самозахист. Це право записано у статуті ООН. З якоїсь причини попередня адміністрація ухвалила рішення не допомагати Україні збільшити її можливості щодо самозахисту, щонайменше в питанні оборонної летальної зброї. Це обмеження було знято. І США готові співпрацювати з Україною, так само, як з іншими країнами у світі, допомагаючи їм задовольнити свої законні потреби щодо захисту", – зауважив Волкер.
Він зазначив, що США виділили Україні відповідне фінансування, що уможливило постачання засобів протитанкової оборони та антиснайперських систем. І надалі США готові постачати зброю, яку потребує Україна для самозахисту і в рамках фінансування, ухваленого Конгресом, і в рамках закупівель зброї самою Україною.
Волкер наголосив, що це було б нормально і в інших умовах, але в умовах, коли "Україна зазнає щоденних нападів, це є особливо важливо".
"Україні життєво необхідно посилити обороноздатність, щоб не допустити подальшу втрату територій, щоб втримати лінію зіткнення та, сподіваємося, створити умови для того, щоб провести мирні переговори", – пояснив Волкер позицію США.
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