ДРГ окупанта атакувала сили ООС біля Попасної, один військовий зник безвісти Суспільство | 29-05-2019, 09:17 0 86

В ході бойового зіткнення біля Пасної зник безвісти один боєць ООС, двох терористів знищено.



Про це повідомляється на сторінці 54 окремої механізованої бригади в faceook.



"В ході проведення перевірки мінно-вибухових загороджень перед переднім краєм оборони одного з механізованих підрозділів частини в районі н.п. Попасна група саперів була атакована диверсійно-розвідувальною групою противника. Зав’язався бій. В ході бою саперами було знищено двох військовослужбовців противника та одного поранено. Для підтримки ДРГ противником було застосовано заборонену Мінськими домовленостями зброю", - йдеться у повідомленні.



Військові додали, що під час бою зник безвісти один з військовослужбовців частини. На даний час тривають пошукові заходи, але позитивних результатів не дали.



Нагадуємо:



28 травня ввкчері прес-центр ООС повідомив, що окупанти протягом дня двічі відкривали вогонь по позиціях українських військ на Донбасі, застосовуючи 120-мм міномети.

22 травня вісім військовослужбовців Збройних сил були затримані бойовиками окупованих районів Донецької області. Повідомлялося, що ймовірно, військові, рухаючись на вантажному автомобілі в районі населеного пункту Новотроїцьке, відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на окуповану територію, де були затримані бойовиками збройних формувань РФ.

