|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
ДРГ окупанта атакувала сили ООС біля Попасної, один військовий зник безвісти
|Суспільство | 29-05-2019, 09:17
| 0 86
|
В ході бойового зіткнення біля Пасної зник безвісти один боєць ООС, двох терористів знищено.
Про це повідомляється на сторінці 54 окремої механізованої бригади в faceook.
"В ході проведення перевірки мінно-вибухових загороджень перед переднім краєм оборони одного з механізованих підрозділів частини в районі н.п. Попасна група саперів була атакована диверсійно-розвідувальною групою противника. Зав’язався бій. В ході бою саперами було знищено двох військовослужбовців противника та одного поранено. Для підтримки ДРГ противником було застосовано заборонену Мінськими домовленостями зброю", - йдеться у повідомленні.
Військові додали, що під час бою зник безвісти один з військовослужбовців частини. На даний час тривають пошукові заходи, але позитивних результатів не дали.
Нагадуємо:
28 травня ввкчері прес-центр ООС повідомив, що окупанти протягом дня двічі відкривали вогонь по позиціях українських військ на Донбасі, застосовуючи 120-мм міномети.
22 травня вісім військовослужбовців Збройних сил були затримані бойовиками окупованих районів Донецької області. Повідомлялося, що ймовірно, військові, рухаючись на вантажному автомобілі в районі населеного пункту Новотроїцьке, відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на окуповану територію, де були затримані бойовиками збройних формувань РФ.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Грибовицьке сміттєзвалище готують до початку дегазації та комплексної рекультивації...
|05-06-2019, 19:51
| >>>
|«ЛОДА отримала відповідь від СБУ, але проект рекультивації Грибовицького полігону досі на погодила», — Вадим Ноздря...
|05-06-2019, 19:47
| >>>
|Батьки, котрі отримали повідомлення про зарахування дитини в садок, до 16 липня повинні подати документи...
|05-06-2019, 19:46
| >>>
|Виконком прийняв низку рішень у сфері містобудування...
|05-06-2019, 17:26
| >>>
|Львів допоможе Бурштину провести заміри якості води і повітря...
|05-06-2019, 17:24
| >>>
|Місто напрацює механізм надання 40 млн грн субвенції для обласної ради за приміщення для Центру Опіки Сиріт...
|05-06-2019, 17:21
| >>>
|Для зустрічей з відвідувачами у міській Ратуші передбачили спеціально обладнані кабінети...
|05-06-2019, 17:20
| >>>
|