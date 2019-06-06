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В Закарпатті нагородили переможців обласного етапу у мистецькому конкурсі від ДФС
|Суспільство | 28-05-2019, 21:22
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Сьогодні в приміщенні Головного управління ДФС у Закарпатській області, що в Ужгороді, відбулось нагородження переможців першого етапу ІІ Всеукраїнського мистецького конкурсу «Податкова абетка» та «Сьогодення та майбутнє податкової та митної справи».
Школярі з усієї області цьогоріч були дуже старанними та наполегливими під час участі в конкурсі – на адресу органів ДФС подано рекордну кількість конкурсних робіт – 102. Найбільше їх надійшло від учнів Хустщини, Ужгородщини та Міжгірщини.
Участь у нагородженні та привітанні учасників конкурсу взяли: начальник ГУ ДФС у Закарпатській області Олексій Петріченко, начальник Закарпатської митниці ДФС Станіслав Балуєв, викладач Закарпатського художнього інституту Вікторія Сливка, голова територіального відділення АППУ у Закарпатській області Марта Волощук та Володимир Суліма, заступник голови Громадської ради при ДФС у Закарпатській області.
Усім діткам подякували за чудові роботи та активність, відзначили високий рівень податкової та митної культури серед молоді Закарпаття, побажали успіхів у навчанні, нових звершень та перемог. Також школярам розповіли про можливість реалізувати себе, ставши в майбутньому податківцем, митником, чи, маючи таланти, спробувати себе на творчій ниві.
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