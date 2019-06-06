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У китайському місті Ченду встановлять три пам´ятники, запропоновані львів’янином
|Суспільство | 28-05-2019, 10:19
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Вже в 2019 році в Китаї, в місті Ченду, встановлять пам’ятники «Сильф», «Геліос» та «Солар». Їх макети були запропоновані львів’янином скульптором Володимиром Цісариком. Зараз у скульптурних майстернях міста Ченду відбувається масштабування робіт, ліпка з глини у натуральну величину. Після того, як роботи будуть завершені у глині, їх буде відлито з бронзи.
«Завдяки робочій групі зі співпраці з містами КНР, у 2017 році було підписано меморандум, що підтверджує побратимство між Львовом і Ченду. Саме через цей меморандум для Львова та України загалом відкрилися нові горизонти та цікаві проекти», — кажуть в управлінні інвестицій та проектів ЛМР.
Влада міста Ченду вирішила побудувати новий район Тянфу. Він запроектований повністю за новітніми екостандартами, де передбачено дуже багато зелених насаджень, штучні річки та озера. В рамках міжнародної програми міст-побратимів та партнерів міста Ченду у 2018 році було запрошено сорок скульпторів з тридцяти країн світу для того, щоб розробити проекти для мистецького наповнення публічного простору нового району. Серед запрошених був і представник, делегований від міста Львова, Володимир Цісарик.
«Після ознайомлення з містом Ченду та проектом будівництва району Тянфу Володимир Цісарик запропонував декілька варіантів скульптур для розміщення на відкритому просторі у парку. Комісія спілки скульпторів міста Ченду обрала для виконання три композиції: «Сильф», «Геліос» та «Солар».
Зараз у скульптурних майстернях міста Ченду відбувається масштабування робіт, ліпка з глини у натуральну величину. Висота робіт орієнтовно 5 м. Після того, як роботи будуть завершені у глині, їх буде відлито з бронзи у ливарному цеху в Ченду. Встановлення та відкриття робіт планується на кінець 2019 року", — розповіла Ярина Сорока, координаторка та членкиня робочої групи зі співпраці з містами КНР, управління інвестицій та проектів ЛМР.
Довідка
Міста-побратими — це два міста в різних державах, між якими встановлені партнерські відносини. Побратими співпрацюють в різних сферах: культурі, освіті, економіці, екології, туризмі, житлово-комунальному господарстві. Вони обмінюються досвідом, культурною та історичною спадщиною, проводять спільні виставки і змагання, допомагають один одному у скрутні часи. При цьому партнерство між містами не дає привілеїв для туристів.
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