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Закарпаття знову заллє, подекуди - з грозами і градом
|Суспільство | 28-05-2019, 10:08
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|У вівторок в західних областях очікуються грози, подекуди - град, на Закарпатті та в Карпатах значні дощі.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
На правобережній території України прогнозують пориви вітру 15-20 м/с.
Вдень температура на заході та на Луганщині коливатиметься від +24 до +26, у решті регіонів - від +26 до +28 градусів, на півдні - до +29, без опадів, мінлива хмарність.
На ділянці Західного Бугу Кам'янка-Бузька-Литовеж також очікується підвищення рівнів води на 0,1-0,3 м над поточними рівнями, з подальшим затопленням заплав та сільгоспугідь.
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