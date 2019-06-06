Україна наближається до безвізу з Мексикою Суспільство | 28-05-2019, 09:03 0 102

27 травня пройшли повномасштабні переговори між Україною та Мексиканськими Сполученими Штатами з консульських питань.



Головним питанням переговорів було скасування візових вимог для громадян України та Мексики, повідомили в департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України.



"Україна та Мексика вийшли на фінальний етап переговорів зі скасування візових вимог для громадян обох країн", – повідомив директор департаменту консульської служби Сергій Погорельцев.



"Ми опрацювали алгоритм дій, необхідних для підписання угоди про скасування візових вимог для громадян України та Мексики", – зазначив він.