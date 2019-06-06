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Україна наближається до безвізу з Мексикою
|Суспільство | 28-05-2019, 09:03
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27 травня пройшли повномасштабні переговори між Україною та Мексиканськими Сполученими Штатами з консульських питань.
Головним питанням переговорів було скасування візових вимог для громадян України та Мексики, повідомили в департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України.
"Україна та Мексика вийшли на фінальний етап переговорів зі скасування візових вимог для громадян обох країн", – повідомив директор департаменту консульської служби Сергій Погорельцев.
"Ми опрацювали алгоритм дій, необхідних для підписання угоди про скасування візових вимог для громадян України та Мексики", – зазначив він.
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