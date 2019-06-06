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Ціни на автогаз в Україні зросли через обмеження Казахстану
|Суспільство | 28-05-2019, 08:32
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|Вартість скрапленого газу на аукціонах дрібних виробників 27 травня зросла на 2,2-2,9 тисяч гривень за тонну.
Про це enkorr повідомили учасники ринку.
За словами трейдерів, причиною майже 15% стрибка цін стала зупинка відвантажень ЗВГ найбільшим казахським експортером компанією "Тенгизшевройл", на нього припадає до 20% місячного обсягу імпорту.
Також трейдери відзначають, що додатковий тиск на ціни чинить і загальна невизначеність щодо поставок ЗВГ з боку Російської Федерації після 1 червня.
Ціна на газ компанії "Природні ресурси" (Geo Alliance) зросла на 2,91 тисяч гривень за тонну до 21,7 тисяч у порівнянні з цінами минулого аукціону (22 травня). Regal Petroleum продала ЗВГ по 21 тисячі гривень за тонну, що на 2,18 тисяч дорожче, ніж на торгах 22 травня.
В "Консалтинговій групі А-95" повідомили, що середня оптова ціна ЗВГ на ГНС 27 травня зросла на 1,5% (на 330 гривень за тонну), до 21,4 тисяч гривень за тонну.
Нагадаємо, в п'ятницю, 24 травня стало відомо, що компанія "Тенгизшевройл" зупинила відвантаження зрідженого газу в напрямку України.
Причиною зупинки стала відсутність гарантій у казахського трейдера від російських компетентних органів про безперешкодне проходження вагонів через російсько-український кордон після 1 червня.
Як повідомлялося, з 1 червня набувають чинності санкції РФ щодо України, які передбачають обмеження на поставку нафтопродуктів. Зокрема, для експорту російського ЗВГ і ДТ необхідно отримати спеціальний дозвіл Мінекономрозвитку РФ.
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