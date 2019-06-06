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Бунт у колонії Одеси: ДБР порушило справу за фактом службової недбалості
|Суспільство | 28-05-2019, 08:31
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|Держбюро розслідувань порушило кримінальну справу за фактом службової недбалості після бунту засуджених у виправній колонії №51 в Одесі.
Про це повідомляє прес-служба ДБР.
"За попередньою інформацією, причиною бунту стали неналежні умови утримання засуджених та жахлива якість продуктів харчування. Про це неодноразово повідомлялось адміністрації колонії, проте жодної реакції для покращення їх проживання утримувані не побачили.
Такі дії призвели до того, що на території колонії відбувся бунт засуджених, у результаті якого розпочалася пожежа", - заявили у відомстві.
Нагадаємо:
У понеділок в Одесі сталися заворушення в Південній виправній колонії загального режиму №51, що на Люстдорфській дорозі.
В поліції заявили про 4 постраждалих працівників.
Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 392 (дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань) Кримінального кодексу України.
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