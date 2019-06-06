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Російський суд відхилив апеляції на продовження арешту 24 українським морякам
|Суспільство | 28-05-2019, 08:26
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Московський міськсуд залишив під вартою до кінця липня ще 8 українських моряків. Таким чином, російський суд відхилив апеляції на продовження арешту усім 24 морякам.
Про це у Facebook повідомив адвокат Микола Полозов.
Раніше суд відхилив апеляції від адвокатів 16 моряків, такі ж рішення 27 травня ухвалили й щодо останніх 8 полонених.
Йдеться про Андрія Артеменка, Андрія Ейдера, Василя Сороку, Олега Мельничука, Богдана Небилицю, Юрія Будзила, Володимира Лісового та Юрія Без’язичного.
Нагадаємо:
Міністерство закордонних справ України направило в МЗС РФ ноту з питанням, коли і де будуть повернуті українські моряки і кораблі, захоплені в результаті нападу в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.
25 травня Трибунал ООН в Гамбурзі, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків та дозволити їм повернення в Україну.
Також суд вимагає від Росії звільнити три затримані українські кораблі: "Нікополь", "Бердянськ" та "Яні Капу".
МЗС РФ натомість вже виступив із заявою, стверджуючи, що трибунал ООН не мав права вирішувати долю полонених моряків.
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