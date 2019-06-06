Зеленський вперше відвідав передові позиції ЗСУ на Луганщині Суспільство | 27-05-2019, 20:35 0 165

Президент Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку на Луганщину, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті.



Про це повідомляє прес-служба президента.



"Глава держави поспілкувався з бійцями щодо побутових умов, якості харчування, забезпечення технікою, житлом і соціальним пакетом, укомплектування підрозділів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Станиці Луганській Зеленський побував на передовій, зокрема в посту спостереження та бліндажах. Найближча позиція супротивника – за 400 метрів, зауважуть у прес-службі президента.



Він оглянув побутові умови українських військових і заявив, що необхідно їх покращити.



"Умови для військових, які захищають Україну, повинні бути нормальними", – сказав Глава держави.

Крім того, президент заслухав доповідь командувача операції Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Сирського про ситуацію в районі проведення ООС.



У нараді взяв участь начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.