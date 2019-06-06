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На Львівщині борщівник Сосновського знищили на площі майже 170 га
|Суспільство | 27-05-2019, 17:37
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|З початку року на Львівщині знищили борщівник Сосновського на площі майже 170,0 га.
Як повідомили у департаменті екології та природних ресурсів Львівської ОДА, найбільші осередки борщівника зафіксовано у Турківському (218 га), Дрогобицькому (67 га) та Старосамбірському (53 га) районах.
Площа поширення борщівника Сосновського скоротилася у порівнянні з травнем 2018 року на 176 га, завдяки залученню територій, де поширена рослина знову у с/г вжиток.
Борщівник негативно впливає на біорізноманіття. Він доволі агресивно витісняє місцеві види не лише трав’яних, а й деревних порід, монополізує територію. У борщівника Сосновського отруйний сік, який викликає важкі фотохімічні опіки у людей і тварин. Найбільша кількість постраждалих фіксується у літні місяці, адже саме в період спеки найбільш ймовірним є контакт людини із отруйною рослиною.
Якщо борщівник Сосновського росте поряд намагайтеся його знищити, але обов’язково дотримуйтесь заходів безпеки:
- ніколи не ведіть боротьбу, не захистивши шкіру та очі, адже від моменту потрапляння соку на шкіру до виникнення хімічного опіку може прийти значний період часу;
- пам’ятайте, сік борщівника стає небезпечним і здатним спричиняти опіки під дією сонячних променів;
- найкращими методами боротьби з борщівником є скошування в період цвітіння двічі на рік, оскільки після першого скошування зазвичай відбувається регенерація рослини та повторне цвітіння;
- ефективним також є зрізання лопатою основи борщівника на рівні близько 10 см нижче рівня ґрунту, найкраще і найлегше робити це навесні.
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