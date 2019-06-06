Акціонерне товариство «Львівгаз» та підприємці Львівщини підписали Меморандум у сфері газифікації Суспільство | 27-05-2019, 17:31 0 122 Сьогодні, 27 травня, у Львівській ОДА підписали Меморандум між Акціонерним товариством «Львівгаз» та підприємницьким середовищем Львівщини у сфері газифікації.

“Дякую усім, хто брав участь у напрацюванні цього документу, важливо, щоб він виконувався і були позитивні результати”, - наголосив заступник голови Львівської ОДА Роман Филипів.

Меморандум передбачає врегулювання відносин які виникають в процесі приєднання об’єктів замовників до газорозподільних мереж Оператора ГРМ (АТ “Львівгаз”), а також дотримання нормативно-правових актів у сфері газифікації.