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Львівщина - лідер за обсягами виробництва картоплі в Україні
|Суспільство | 27-05-2019, 17:30
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|На Львівщині завершують посів картоплі, який у цьому році склав – 93,7 тис га, а це 99% від запланованих обсягів. У загальній структурі обсягів виробництва валової сільськогосподарської продукції, картопля займає майже 17%, а Львівщина традиційно за обсягами її виробництва в кількості 1,5 – 1,8 млн тонн посідає перші місця серед регіонів України. Про це інформують у департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА.
Також як повідомляють у департаменті на сьогодні ціни на ранню картоплю знизились за останні 3 роки. За інформацією ОРСП «Шувар» сьогодні вітчизняна картопля коштує від 9 грн/кг до 17 грн/кг, в залежності від калібру клубнів, відтак у порівнянні з 2018 роком така ціна є нижчою на 30%.
Імпортна «рання» картопля представлена продукцією виробників Азербайджану та Франції і пропонується від 10 грн/кг до 20 грн/кг.
Довідково
Станом на 24 травня у Львівській області посіяли всіх ярих культур на площі 352,8 тис га, що становить 92 % до прогнозу. Зокрема - ярих зернових на площі 124,5 тис тонн (95% до прогнозу), технічних культур – 81,8 тис га (85% до прогнозу), овочевих культур - 23,6 тис га (96% до прогнозу).
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