Правоохоронці встановили особу, яка неправдиво повідомила про замінування школи № 3 у Львові Суспільство | 22-05-2019, 18:13 0 67 Як повідомили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, 22 травня об 11.04 год. на телефон диспетчерської служби КЗ ЛОР «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» надійшло повідомлення з приватного мобільного телефону про замінування середньої загальноосвітньої школи № 3, що на вул. С. Бандери, 11.



За вказаною адресою працювали підрозділи сил цивільного захисту області і міста Львова. Після обстеження приміщень та прилеглої території, вибухових пристроїв не виявили.



Співробітники ГУ національної поліції у Львівській області встановили особу, яка неправдиво повідомила про замінування — це школярка 3-го класу цієї ж школи.