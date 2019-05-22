|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Львів виділив Винникам 10 млн грн. на розвиток інфраструктури
|Суспільство | 22-05-2019, 17:02
| 0 70
|
Місто фінансово підтримує сусідні населені пункти. Львівська міськрада скерувала Винниківській міськраді 10 млн грн субвенції на розвиток інфраструктури, зокрема — на каналізування та ремонт головних вулиць міста. Це вже другий транш субвенції, яку місто Львів передбачило для міста Винник. Про це повідомляють у міському департаменті фінансової політики.
Йдеться, зокрема, про каналізування та ремонт вулиць Стрілецької, Винниченка, Руської, Львівської та інших.
Нагадаємо, напередодні з міського бюджету міста Львова виділили перший транш субвенції у розмірі 7 млн грн. на освітлення, ремонт доріг та облаштування дитячого садка у Винниках. Загалом же цьогоріч у міському бюджеті на перше півріччя передбачено 30 млн грн. субвенції на інфраструктуру Винник.
До слова, за 2016−2018 роки з бюджету розвитку Львова в інфраструктуру Винник інвестовано понад 130 млн грн. На 2019 рік загалом передбачено більше 63 млн грн.
На думку міського голови Львова Андрія Садового, смт. Рудно, м. Винники і смт. Брюховичі повинні збільшували свої можливості щодо надходження коштів від продажу землі та майна, і робити це прозоро та відкрито. «У смт. Рудно і м. Винники мізерні кошти з продажу землі. Там ніхто нічого не продає. Я хотів би, щоб смт. Рудно, м. Винники і смт Брюховичі збільшували свої можливості щодо надходження коштів від продажу землі і від майна, та щоб усе було прозоро і відкрито. У нашому місті багато проблем, та ми пішли на зустріч цим населеним пунктам. Хочеться, щоб вони йшли на зустріч нам, і ми побачили динаміку», — наголосив Андрій Садовий.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Працевлаштування студентів влітку: якими правилами користуватися роботодавцям...
|22-05-2019, 18:20
| >>>
|Правоохоронці встановили особу, яка неправдиво повідомила про замінування школи № 3 у Львові...
|22-05-2019, 18:13
| >>>
|Львів виділив Винникам 10 млн грн. на розвиток інфраструктури...
|22-05-2019, 17:02
| >>>
|ООС: Бойовики били з гранатометів і кулеметів, 3 поранених...
|22-05-2019, 10:20
| >>>
|Вперше вручили премію імені Георгія Ґонґадзе. Кому і за що....
|22-05-2019, 08:55
| >>>
|Коломойський остаточно програв суди Нацбанку на 2,6 мільярдів...
|22-05-2019, 08:47
| >>>
|У Львові для бійців АТО/ООС відбудеться зустріч у форматі «відкритих дверей»...
|21-05-2019, 23:46
| >>>
|