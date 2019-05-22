ДП "Рава-Руське лісове господарство": звітуємо за І квартал 2019 року Суспільство | 21-05-2019, 23:34 0 145



Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 14065 тис. грн., сума сплачених податків становить 6251 тис. грн.



ДП «Рава-Руське ЛГ» не допускає розриву між проведенням заготівлі деревини та залісненням ділянок. Лісові культури створюються, як правило, в наступний рік , а по можливості — у рік рубки. У І кварталі 2019 р. створено нові культури на площі 63,0 га., доповнення лісових культур виконано на 60 га.

У І кварталі 2019 р. лісівники лісгоспу заготовили шишку сосни звичайної 3858 кг., ялини європейської 74 кг., модрини європейської 161 кг. Заготовленні шишки передали в ДП «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр» для переробки та отримання насіння.

Боротьба із шкідниками та хворобами лісу на підприємстві є одне з пріоритетних завдань. З метою своєчасного виявлення ознак погіршення санітарного стану лісів, працівники лісової охорони підприємства проводять моніторинг лісових насаджень щодо виявлення осередків шкідників та хвороб лісу та виконання заходів з їх ліквідації. В І кварталі 2019 р. лісопатологічне обстеження, в тому числі і за участі спеціалістів лісопатологів, було проведено на площі 193,4 гектарів. Такі заходи дозволяють утримувати ліси у належному санітарному стані та зменшувати прояви негативних явищ.

Щоб зберегти насадження у належному санітарному стані та не допустити розвиток і розповсюдження шкідників та хвороб лісу, впродовж кварталу у лісництвах підприємства було проведено рубки формування і оздоровлення лісів на площі 204 га., де заготовлено 3,2 тис. м³ деревини. На рубках головного користування лісозаготівля за І квартал 2019 р. становить 9,6 тис. м³. В цеху переробки було виготовлено 0,8 тис. м³ продукції.

Мисливці та єгерська служба ДП «Рава – Руське лісове господарство» здійснюють постійну охорону мисливських угідь від браконьєрства, проводять зібрання для прийняття спільних дій щодо охорони та підгодівлі диких звірів. Поряд з біотехнічними заходами єгерська служба постійно проводить рейди з охорони мисливського фонду від браконьєрства.

ДП «Рава-Руський лісгосп» є справним платником податків та обов’язкових платежів. Підприємством у І кварталів 2019 року було сплачено до державного бюджету 3881 тис. грн податків та 1219 тис. грн до місцевих бюджетів. Детально про сплату податків наведено у таблиці № 1.

Життя і здоров’я працівника найцінніший скарб та запорука ефективного функціонування підприємства. Саме тому ми проводимо для працівників навчання і перевірку знань з охорони праці і пожежної безпеки та своєчасно забезпечуємо спецодягом і спецвзуттям, намагаємося створити комфортні умови для праці.

