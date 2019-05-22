Через кілька тижнів на українсько-словацькому кордоні запрацює обмін попередньою митною інформацією Суспільство | 21-05-2019, 23:04 0 120 На українсько-словацькому кордоні митні органи двох країн розпочнуть обмін попередньою митною інформацією про переміщувані товари та транспортні засоби. Про це в.о. Голови ДФС Олександр Власов та в.о. Генерального директора Митного управління Фінансового директорату Словацької Республіки Томаш Прохоцькі домовилися під час двосторонньої зустрічі у Братиславі.

За словами очільника ДФС, обмін інформацією здійснюватиметься за прикладом аналогічної співпраці з угорською митницею. Процедура обміну стартує за кілька тижнів.

«Від практичних домовленостей наприкінці березня у Львові з нашими словацькими колегами сьогодні дійшли згоди щодо їх практичної реалізації. Обмін в електронному вигляді запускатимемо на чотирьох пунктах пропуску: «Ужгород – Вишнє Нємецьке», «Малий Березний – Убля», «Чоп – Чіерна над Тисою» та «Павлове – Матьовце» Закарпатської митниці ДФС. За ці декілька тижнів на експертному рівні будуть відпрацьовані всі технічні моменти», – наголосив Олександр Власов.

Це надасть змогу українським та словацьким митникам ще до приходу вантажу на кордон отримати інформацію про вагу, номенклатуру та митну вартість товару, що переміщується.

Крім того, це прискорить процедуру митного оформлення, що, відповідно, позитивно вплине на зростання товарообігу між Україною та Словаччиною.

Керівники митних органів України та Словаччини також підписали план спільних заходів на 2019-2020 роки.

«Мова йде про практичне відпрацювання на рівні спеціалістів обох служб документів щодо впровадження Системи раннього повідомлення про виникнення надзвичайних ситуацій на українсько-словацькому кордоні, створення спільної робочої групи з питань боротьби з митними правопорушеннями для ефективної протидії контрабанді та незаконному переміщенню товарів на українсько-словацькому кордоні», – розповів Олександр Власов.

Планується, що група буде створена вже у липні цього року. Члени групи здійснюватимуть взаємодію на двох рівнях: щоденно в пунктах пропуску між митницями України та Словаччини, а також на рівні центральних апаратів – Департаменту протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС та кримінальної служби Словаччини, що взаємодіє з поліцією.

Сторони також домовилися у рамках обміну попередньою інформацією розглянути питання взаємного визнання результатів митного контролю – даних скануючих систем та вагових комплексів.