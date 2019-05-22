«Ми готові приступати до рекультивації, затримка тільки за погодженням від ОДА», — С. Бабак про рекультивацію Грибовицького полігону Суспільство | 21-05-2019, 10:28 0 171

Львів готовий приступати до рекультивації Грибовицького полігону ТПВ. Для проведення цих робіт було відкореговано проект рекультивації, проект пройшов державну експертизу, і його надіслано на погодження в ЛОДА. Як повідомив заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак, проект на погодження був надіслано 15 березня. Згідно з законодавством, протягом 5 днів його мали або погодити, або надати зауваження. Досі жодної відповіді від ОДА щодо проекту рекультивації немає.

«Ми зробили корегування проекту рекультивації Грибовицького полігону. Відкоригований проект пройшов державну експертизу. Далі, ще 15 березня, надіслали його в ОДА на погодження. Згідно з законодавством, проект мали нам повернути протягом 5 робочих днів. ОДА мала або розглянути і погодити проект, або висловити конкретні зауваження до нього. З публікацій в ЗМІ ми дізналися, що проект рекультивації Грибовицького полігону скеровано в СБУ на перевірку «щодо корупційних дій при проектуванні». Та ще раз наголошую — проект пройшов державну експертизу, яким підтверджено, що в ньому все добре спроектовано.



Отож, маємо вже другу половину травня, і досі жодного погодження чи зауважень від ОДА немає.



Тому, в даному випадку, затримка за рекультивацією полігону не за нами. Місто зробило все залежне від нього. Ми готові приступати до рекультивації, затримка тільки за погодженням", — наголосив Сергій Бабак.