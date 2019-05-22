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Правоохоронці Львівщини відшкодували до бюджету понад 800 тис грн податків
|Суспільство | 21-05-2019, 10:18
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|За процесуального керівництва прокуратури області, у кримінальному провадженні, розпочатому за матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України, досудове розслідування у якому здійснювалось слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області, викрито керівника одного із підприємств, який у грудні 2017 року здійснив придбання товарно-матеріальних цінностей, які надалі реалізував за готівкові кошти.
При цьому зловмисник не відобразив проведення цих операцій у податковому та бухгалтерському обліках фірми.
Внаслідок цього підприємство ухилилось від сплати податку на додану вартість у розмірі 807 тис грн, що призвело до ненадходження коштів до Державного бюджету України.
Зазначимо, що у ході досудового розслідування підприємство повністю погасило заборгованість.
Обвинувальний акт стосовно керівника за ч.1 ст.212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) скеровано до суду для розгляду по суті.
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