Змінилися реквізити рахунків для зарахування єдиного внеску Суспільство | 20-05-2019, 19:53 0 157 Змінилися реквізити рахунків для зарахування єдиного внеску

З 2 травня 2019 року почали функціонувати нові рахунки, а кошти, які сплачуватимуться платниками на старі рахунки, не зараховуються і повертаються платникам, як нез’ясовані надходження.

Інформацію щодо реквізитів рахунків платники податків можуть отримати в Центрах обслуговування платників за місцем знаходження на обліку або на офіційному суб-сайті «Територіальні органи ДФС у Закарпатській області» в розділі «Бюджетні рахунки» (http://zak.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/).

