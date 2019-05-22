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Внаслідок ДТП У Брюховичах загинули водій та пасажир автівки
|Суспільство | 20-05-2019, 19:10
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|В міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення повідомили, що 18 травня близько 20.26 год в смт. Брюховичі на вул. Незалежності України водій автомобіля «Mersedes-Benz-420», 1989 року народження, житель с. Бірки Яворівського району, не справився із керуванням та виїхав на зустрічне узбіччя і зіткнувся з деревом та металевою опорою лінії електропередач.
Внаслідок ДТП водій та пасажир, 1987 року народження, житель м. Львова, від отриманих травм загинули на місці події. Ще одна пасажирка від госпіталізації відмовилась.
Обставини події встановлюються.
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