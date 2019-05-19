Синоптики застерігають про туман та грозу на завтра Суспільство | 17-05-2019, 14:48 0 109

Регіональний центр з гідрометеорології прогнозує по території Львівської області та місту Львову вдень 18 травня вночі та вранці місцями туман, видимістю 200 — 500 м, вдень — гроза, місцями град.

«Під час негоди намагайтеся не ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач та антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити. Під час грози потрібно уникати відкритої місцевості та води, бо вода — відмінний провідник струму, а блискавка, як правило, б’є по найвищому об’єкту на своєму шляху. Найбезпечніше під час грози перебувати у приміщенні із громовідводом, але якщо гроза застала вас у місті — сховайтеся у магазини, під’їзд тощо. Не страшно, якщо ви перебуваєте в автомобілі, тільки закрийте вікна. Ховаючись під деревами, не забувайте про те, що блискавка найчастіше попадає в найвищі з них — дуби, тополі, сосни», — застерігає начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР Віктор Іваніцький.



Додамо, про усі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через негоду, інформувати «Гарячу лінію міста» за тел. 15−80 для оперативного реагування відповідних служб.