Городоцька прокуратура домоглася скасування протиправного рішення міськради щодо батьківської плати за харчування дітей у садках Суспільство | 17-05-2019, 12:01 0 105 Рішенням Львівського окружного адміністративного суду повністю задоволено позов Городоцької місцевої прокуратури в інтересах держави до Мостиської міської ради.



Прокуратура вимагала визнати протиправним та скасувати рішення органу місцевого самоврядування «Про встановлення розміру батьківської плати за харчування дітей у дошкільних закладах, що проживають за межами громади».



Цим рішенням міськрада визначила ціну для батьків за харчування дітей в дитячих дошкільних закладах та дошкільних відділеннях навчально-виховних комплексів.



Як з’ясували прокурори, 60% доводилось платити батькам, які живуть у місті, 40% – тим, що з сільської місцевості (для жителів громади).



Натомість, родичам дітей, які проживають за межами громади – 100% за кожен день.



Таким чином було порушено вимоги ст.5 Закону України «Про освіту» в частині допущення привілеїв для міського населення та обмежень (дискримінації) для жителів сільського населення, що проживають за межами громади.



Відтак, завдяки втручанню прокуратури відновлено права майже 30 сімей.