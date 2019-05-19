НА ЛЬВІВЩИНІ ПРОЙШЛИ НАВЧАННЯ ІНСТРУКТОРИ –ПРИКОРДОННИКИ З ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ Суспільство | 17-05-2019, 11:59 0 101

З 14 по 17 травня на базі Львівського прикордонного загону проводилась підготовка майбутніх інструкторів - прикордонників з використання безпілотних авіаційних комплексів.

Наразі в рамках реалізації проекту «Візуальний контроль за функціонуванням пунктів пропуску» Програми транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна 2014-2020» проходили навчання із залученням представників центру підготовки із застосування та експлуатації безпілотних авіаційних систем, які мають необхідні знання та досвід.

Загалом навчання пройшли 12 прикордонників, які протягом чотирьох днів здобували уміння практичного застосовування даної авіаційної техніки, а надалі самостійно будуть використовувати її під час охорони державного кордону.

Після завершення навчань Львівський прикордонний загін отримає чотири комплекси «Matrice200» на суму більш ніж 7 мільйонів гривень, що будуть використовуватися на найбільш активних напрямках українсько-польської ділянки кордону.

За допомогою цих авіаційних комплексів українські прикордонники зможуть дистанційно здійснювати моніторинг визначеної ділянки місцевості з висоти до 500 метрів та в радіусі до 5 кілометрів як вдень, так і вночі.

