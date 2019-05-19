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Закарпатським підприємствам про чистий прибуток та ставки відрахування платежу у 2019 році

Суспільство | 17-05-2019, 11:56Коментарів: 0 0 Переглядів: 101 101    
Із 27 квітня 2019 року змінено порядок визначення частини чистого прибутку (доходу) та ставки відрахування. Зміна цього порядку передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 363.
Відтак за результатами фінансово-господарської діяльності, починаючи з 1 січня 2019 року, частина чистого прибутку (доходу) визначається у розмірі 90 відсотків для підприємств, обсяг чистого прибутку яких фактично у відповідному звітному періоді становить більше 50 млн гривень, і 50 відсотків – для інших підприємств.
Частина чистого прибутку (доходу) сплачується державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до державного бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.
Державні унітарні підприємства та їх об’єднання, починаючи з І кварталу 2019 року, розраховують платіж за підсумками фінансово-господарської діяльності наростаючим підсумком залежно від обсягу чистого прибутку підприємства за відповідний звітний період:
- у розмірі 50 відсотків – якщо обсяг чистого прибутку становить 50 млн грн та менше,
- у розмірі 90 відсотків – при досягненні обсягу чистого прибутку більше 50 млн гривень.
При цьому підприємства, обсяг чистого прибутку яких за підсумками фінансово-господарської діяльності за І квартал 2019 року склав 50 млн грн та менше, але перевищить такий обсяг у будь-якому наступному звітному періоді, повинні розрахувати наростаючим підсумком з початку року та сплатити до бюджету частину чистого прибутку (доходу) у розмірі 90 відсотків.
Підприємства, у яких обсяг чистого прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності не перевищує 50 млн грн, сплачують частину чистого прибутку (доходу) до бюджету за ставкою 50 відсотків.
Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, визначається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями відповідно до форми розрахунку, встановленої Державною податковою службою, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємства.
Враховуючи, що частина чистого прибутку (доходу), що відраховується за підсумками фінансово-господарської діяльності за І квартал 2019 року, сплачується до бюджету у ІІ кварталі 2019 року, така сума відображається в податковій декларації з податку на прибуток підприємств та впливає на показники фінансової звітності за півріччя 2019 року.
Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) (далі – Розрахунок) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств (п. 3 Порядку).
За підсумками фінансово-господарської діяльності за І квартал 2019 року граничний строк подачі платниками податкової декларації з податку на прибуток підприємств та Розрахунку разом з фінансовою звітністю припадає на 10 травня, строк сплати – на 20 травня цього року.
Отже, платники частини чистого прибутку (доходу) за підсумками фінансово-господарської діяльності за І квартал 2019 року повинні подати до контролюючих органів Розрахунок із застосуванням нормативів відрахування частини чистого прибутку (доходу), встановленими з урахуванням положень постанови № 363.
У разі якщо платник частини чистого прибутку (доходу) розрахував частину чистого прибутку та подав розрахунок згідно з Порядком в редакції, чинній до 27 квітня 2019 року, такий платник має подати новий Розрахунок (до спливу терміну його подання), в якому відобразити нарахування частини чистого прибутку відповідно до вимог постанови № 363.
Якщо уточнення показників Розрахунку за І квартал 2019 року на виконання вимог постанови № 363 здійснюється після спливу терміну його подання, платник подає уточнюючий Розрахунок за такий звітний період, в якому зазначається сума збільшення (зменшення) частини чистого прибутку (доходу), що виникає відповідно до вимог постанови № 363.
Враховуючи, що формою Розрахунку не передбачено проведення уточнень, платник податку має право самостійно здійснити відмітку «уточнюючий».
Отже, підприємства, яким з 1 січня 2019 року постановою № 363 скасовано особливості відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу), починаючи з І кварталу 2019 року, розраховують платіж за підсумками фінансово-господарської діяльності залежно від обсягу чистого прибутку підприємства за відповідний звітний період наростаючим підсумком у розмірі 50 відсотків – якщо обсяг чистого прибутку становить 50 млн грн та менше, а при досягненні обсягу чистого прибутку більше ніж 50 млн грн – у розмірі 90 відсотків.
Виправлення показників раніше поданого Розрахунку за І квартал 2019 року такими підприємствами здійснюється у зазначеному порядку.
Вищезазначена інформація викладена у листі ДФС України від 08.05.2019 № 14809/7/99-99-15-02-01-17
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